Челябинск, , 07:24 — REGNUM В Челябинске бывшая сотрудница банка осуждена за присвоение более 10,7 млн рублей. Деньги она похищала в 2016—2018 годах, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Эта гражданка брала из хранилища для работы деньги. А затем полученные от клиентов купюры номиналом $100 меняла на банкноты меньшего достоинства, на упаковке указывала ложные сведения, расписывалась и возвращала пачку в хранилище.

Суд назначил 52-летней даме 2 года 6 месяцев колонии общего режима. Более 9,8 млн рублей с ней взыскали. Часть этой суммы она вернула добровольно.