Челябинск, , 07:17 — REGNUM В некоторых муниципалитетах Челябинской области скорая помощь приезжает к пациентам позже, чем положено по федеральному стандарту. Это признал губернатор Алексей Текслер.

«Мы провели серьёзную инвентаризацию всего первичного звена региона. Действительно, у нас есть муниципалитеты, где не обеспечивается стандарт подъезда по времени», — сказал Текслер.

Он отметил, что в 2020 году на территории десяти муниципалитетов появятся 15 новых бригад. В 2019 году было куплено 82 машины скорой помощи. В 2020-м планируется продолжить эту работу.

«Активно занимаемся формированием бригад. В некоторых муниципалитетах эта проблема тоже существует», — заявил губернатор.

Также он напомнил о том, что уже принято решение о создании единой диспетчерской службы. Кстати, в связи с жалобой одной из челябинок на то, что в посёлок Аэропорт Челябинска скорая ехала 2 часа 40 минут, он отметил, что бригада могла быстрее прибыть из соседнего муниципалитета. Впрочем, ситуацию с такой задержкой он назвал бардаком и отметил, что другой оценки быть не может.

Как сообщало ИА REGNUM, одна из жительниц Аэропорта пожаловалась на то, что скорая ехала к её престарелой матери 2 часа 40 минут. Текслер пообещал разобраться в ситуации и дать ответ.

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