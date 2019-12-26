Москва, , 07:18 — REGNUM Постановление, которое разрешает дилерам с 1 января 2020 года выдавать автомобильные номера в салонах продаж, подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом 26 января сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве.

Для этого автодилеры должны получить статус специализированной организации и попасть в государственный реестр МВД. Такие организации обязаны держать в штате сотрудника, отвечающего за осмотр автомобилей, а также за проверку документов и владельцев транспортных средств. Далее результаты осмотра попадут в ГИБДД, которая после проверки решит допускать или нет автомобиль к движению. В постановлении определена предельная стоимость данной услуги — 500 рублей.

Кроме того, в документе прописывается возврат к системе закрепления кода региона на номере к месту регистрации автовладельца. В нововведениях запрещается регистрировать транспортные средства на лиц моложе 16 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении с 2020 года правил проведения экзамена на водительские права.

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