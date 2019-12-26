Челябинск, , 07:06 — REGNUM В Челябинске скорая помощь добиралась до пациентки 2 часа 40 минут. Об этом на прямой линии губернатору Алексею Текслеру сообщила одна из жительниц посёлка Аэропорт.

По её словам, скорая ехала к пожилой женщине, которая работала в годы войны. Челябинка возмутилась этим и обратилась к главе региона.

«2 часа 40 минут — это недопустимо», — отреагировал Текслер. Он пообещал разобраться в ситуации и дал поручение главе Челябинска Наталье Котовой и министру здравоохранения региона разобрать этот случай.

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