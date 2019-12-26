Вашингтон, , 06:47 — REGNUM Редакция Comicbook назвала пять игр в жанре хоррор, которые, по её мнению, обязательно должны появиться на консолях нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series X. Список был опубликован 25 декабря на сайте издания.

По мнению журналистов, новые консоли обязательно должны получить очередную игру Dead Space, они также считают, что должны быть запущены новые проекты в рамках франшиз Left 4 Dead и Dino Crisis. В список также попали такие игры, как Eternal Darkness и Silent Hill.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что японская компания Capcom может работать над новой игрой в серии Dino Crisis. Стало известно, что разработчик предложил подписчикам программы Resident Evil Ambassador поучаствовать в тестировании некой новой неназванной игры. Стоит отметить, что до этого Capcom обновила ряд своих торговых марок, в том числе она подала заявление на марку Dino Crisis.

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