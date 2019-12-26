Москва, , 06:44 — REGNUM Решение некоторых регионов РФ сделать 31 декабря нерабочим днем раскритиковал глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Валерий Фадеев, в интервью РИА Новости, опубликованном 26 декабря.

Фадеев отметил, что он является сторонником советской традиции, которая предполагала лишь один выходной — 1 января. По его словам, сейчас продолжительность новогодних праздников достаточно долгая и без этого одного дня.

Глава выразил мнение, что необходимо больше работать, при этом понимая недовольство тех, кто говорит о маленькой заплате и большой загруженности на работе. Фадеев добавил, что Россию нужно двигать не в сторону каникул, а в сторону экономического развития и увеличения доходов граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что 31 декабря может стать выходным днем уже с 2020 года.

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