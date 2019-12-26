Магадан, Магаданская область, , 07:01 — REGNUM Жительница Магадана Руфина Коробейникова в очередной раз оказала благотворительную помощь — она связала 39 пар тёплых носков для воспитанников Оротуканского детского дома.

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Эту бабушку, которой 81 год, знают не только магаданцы, но и далеко за пределами области. Её носки носят пострадавшие от паводков дальневосточники, жители Донбасса, епископы и митрополиты и даже патриарх Кирилл.

С 2013 года она связала 4 тыс. носков, сообщает ИА MagadanMedia.

«Я сижу, вяжу. Не отрываюсь, все стрессы снимаю вязанием. Я ослепла, везде прощупываю, где спустится петелька, чтобы сразу подшили», — рассказала Руфина Коробейникова.

Как сообщало ИА REGNUM, благотворительные фонды в Якутии запустили новогоднюю акцию «В ожидании чуда».