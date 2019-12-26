Красноярск, , 06:36 — REGNUM Сказочные троллейбус и трамвай ездят по улицам Красноярска, сообщили ИА REGNUM в мэрии.

Украшенный троллейбус Пресс-служба администрации Красноярска

Специалисты троллейбусного и трамвайного депо оформили свои машины в стиле детских новогодних сказок.

В оформлении троллейбуса использовали мотивы сказки Ганса Христиана Андерсена «Снежная королева». В салоне расположены видеомониторы, показывающие мультфильм «Снежная королева» 1957 года.

«Уверен, пассажирам очень понравится и, надеюсь, что они будут аккуратно относиться к праздничному интерьеру», — комментирует водитель троллейбуса Руслан Крючков.

По правому берегу Красноярска курсирует трамвай, оформленный кадрами из мультфильма «Трое из Простоквашино». Пассажирам во время поездки показывают мультфильмы «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино».

Трамвай и троллейбус будут работать в новогодние праздники.

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