Владивосток, , 07:10 — REGNUM Приморский музей имени В. К. Арсеньева сменил название на «Музей истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева» и получил федеральный статус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

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В 2020 году произойдёт слияние музея с Владивостокской крепостью. Об идее превратить Владивостокскую крепость в музей-заповедник Министр культуры РФ Владимир Мединский рассказал главе государства в ноябре 2018 года.

«Мы предлагаем создать на базе этой крепости по севастопольскому образцу федеральный музей-заповедник, рассказывающий об истории. И, конечно, это прекрасное место для воспитания патриотизма, тем более что вся крепость построена русскими инженерами», — отметил министр.

Владимир Путин оценил это предложение и в октябре текущего года дал соответствующие распоряжения.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин во время пребывания во Владивостоке посетил историко-культурный комплекс «Владивостокская крепость».