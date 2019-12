Нью-Йорк, США, , 05:14 — REGNUM Главный редактор известного портала Kotaku Джейсон Шрайер составил свой список из десяти лучших игр 2019 года. Он был опубликован 25 декабря на сайте издания.

Шрайер включил в свою выборку такие проекты, как Outer Wilds, Disco Elysium, Baba Is You, Sekiro: Shadows Die Twice, Star Wars Jedi: Fallen Order, Control, Dragon Quest Builders 2, Fire Emblem: Three Houses, Shovel Knight: King of Cards и CrossCode. Стоит отметить, что в его список вошли как игры топ-уровня, так и необычные инди-проекты.

Ранее ИАР соообщило, что портал Kotaku опубликовал список лучших jRPG (японских ролевых игр). Редакция портала отметила, что поклонник этого жанра обязательно должен сыграть в каждую их них.

