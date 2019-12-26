Уссурийск, Приморский край, , 05:12 — REGNUM Известный телеведущий Максим Галкин, отвечая на вопрос ведущей программы «А поговорить?», охарактеризовал приморский город Уссурийск, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В социальных сетях Уссурийска активно обсуждают слова Галкина, сказанные относительно их города в телевизионном эфире.

«Был ли регион, в котором ты вообще не понял, как люди живут?», — задала вопрос ведущая программы «А поговорить?» Ирина Шихман.

«Я регулярно приезжал на Дальний Восток, всегда выступал там. Прекрасный город Уссурийск с потрясающими жителями, но, конечно, тоже, что касается строительства, дороги — ну, очень, очень всё отстаёт. Там не проводятся саммиты. Это не порт. И поэтому он… он запущен», — ответил Максим Галкин.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным статистического исследования, приморский город Уссурийск стал худшим городом России для комфортного проживания.