Магадан, Магаданская область, , 04:56 — REGNUM В посёлке Усть-Омчуг Хасынского округа Магаданской области прокуратура района провела познавательную игру «Час суда» — восьмиклассники судили «преступника».

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В игре было всё как в настоящем судебном процессе: судьи, прокурор, адвокат, пострадавший и подсудимый.

Рассматривалось «дело» жителя Усть-Омчуга, который в состоянии алкогольного опьянения украл большую сумму денег у своего приятеля. Кражу совершил со взломом дверного замка. Похищенные деньги он спустил на еду и спиртное.

Вора задержали и уголовное дело направили в суд.

«Допрос «потерпевшего», объяснения «подсудимого», показания свидетелей. Выступил прокурор и потребовал назначить виновному строгое наказание. Далее — защита адвоката и решение судьи», — рассказал телеканал «Колыма плюс».

По словам и.о. прокурора Тенькинского района Василия Пашковского, задумка игры заключалась в профилактике преступлений и демонстрации многогранности работы юриста — профориентации на будущий выбор профессии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, что ранняя профессиональная ориентация нужна для того, чтобы на рынке труда для каждого человека создавалась бы профессиональная база.