Москва, , 04:59 — REGNUM Председатель Императорского православного палестинского общества (ИППО) Сергей Степашин заявил о планах организовать паломнические туры по христианским святыням на территории Сирии с весны 2020 года. Об этом 26 декабря сообщает газета «Известия».

В интервью изданию председатель ИППО рассказал, что в настоящее время организация пытается восстановить паломнические маршруты на территории Сирии.

В первую очередь речь идёт о посещении храмового комплекса в Маалюле, центра Дамаска, Хомса, Алеппо.

Сергей Степашин В Дамаске есть что посмотреть.

Как считает Степашин, в столице Сирии и её окрестностях сейчас уже «совершенно безопасно». А первый паломнический тур надо запускать весной, когда не так жарко — градусов 27−28. Все желающие смогут записаться на него через паломнический центр «Святая земля».

Как сообщало ИА REGNUM, Императорское православное палестинское общество было основано в 1882 году. Первым его председателем стал великий князь Сергей Александрович Романов, после гибели которого в 1905 году пост председателя Общества согласилась принять супруга великого князя — великая княгиня Елизавета Федоровна, причисленная позднее к лику святых. ИППО было основано с целью организации паломничества на Святую землю для российских подданных. Кроме того, общество занималось школьным просвещением жителей Ближнего Востока, научными изысканиями в области востоковедения, помогало Восточным патриархатам.

С 2007 года общество возглавляет бывший председатель Счётной палаты РФ и экс-глава ФСБ Сергей Степашин, главой комитета почётных членов ИППО является Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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