София, , 04:22 — REGNUM Сотни тысяч левов для помощи больным детям собрал прошедший в Софии 25 декабря благотворительный концерт, организованный в рамках кампании «Болгарская коледа» (Болгарское рождество). Концерт, прошедший в Национальном театре Ивана Вазова, транслировался Болгарским телевидением и Болгарским национальным радио.

Сообщается, что только только за первый час после начала концерта на специальный номер поступили более 200 тысяч благотворительных СМС-сообщений, каждое из которых приносит в благотворительную копилку 1 лев (около €0,5).

Для зрителей бесплатно выступали известные болгарские музыканты, танцоры, актеры, спортсмены и журналисты. А в зале их поддерживали президент Болгарии Румен Радев, (под патронатом которого проходит благотворительный марафон «Болгарская коледа»), председатель Народного собрания Цвета Караянчева, Патриарх Болгарский и митрополит Софийский Неофит, родители, врачи и дети, которым помогла выздороветь собранная ранее помощь.

Благотворительный концерт дал старт 17-й благотворительной кампания «Болгарская коледа», которая в 2019—2020 годах проходит под лозунгом «Подарим будущее больным детям».

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