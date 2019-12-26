Бостон, США, , 04:05 — REGNUM Необычное письмо 35-го президента США Джона Кеннеди представили организаторы выставки в пригороде Бостона, приуроченной к рождественским праздникам, сообщило 25 декабря агентство Associated Press.

В письме восьмилетней девочке, написанном в октябре 1961 года, Кеннеди отмечает, что Санта-Клаусу не угрожает советская «царь-бомба», испытания которой проводились те дни.

«Тебе не следует беспокоиться о Санта-Клаусе, — написал ей Кеннеди. — Я говорил с ним вчера, с ним все в порядке».

В издании отметили, что такому ответу президента предшествовало послание самой девочки, в котором она написала о своих опасениях в связи с готовящимся на архипелаге Новая Земля испытанием водородной бомбы. Напомним, СССР испытал «царь-бомбу» 30 октября 1961 года.

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