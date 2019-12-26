Якутск, , 04:04 — REGNUM 26 декабря температура воздуха в Якутске — 49 градусов, ощущается как — 53. Занятия в школах отменены.

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По распоряжению мэрии Якутска уроки отменяются для учащихся с 1 по 8 класс.

Но уже 27 декабря по прогнозам синоптиков потеплеет до — 46.

В северных районах Якутии стоят морозы до — 50.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах за сутки выпала половина месячной нормы осадков. Ожидаются сильные морозы и ветра.