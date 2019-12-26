Ташкент, , 03:25 — REGNUM На территории Узбекистана стартовала акция «Дорога памяти», посвящённая 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 25 декабря сообщает портал Sputnik Узбекистан.

В городах Бахара и Каган прошли торжественные церемонии с участием российских дипломатов, властей Узбекистана и общественности — были возложены венки к местам захоронений советских солдат, погибших в ходе Великой Отечественной войны.

Сотрудники посольства и аппарата атташе по вопросам обороны собрали горсть земли с могил погибших советских воинов, чтобы поместить капсулы с нею на территории мемориального комплекса главного храма Вооруженных сил России в Москве.

Напомним, в годы Великой Отечественной войны в Узбекистан были эвакуированы сотни предприятий из прифронтовой полосы, более полутора миллионов жителей из оккупированных и прифронтовых территорий.

Из более полутора миллионов советских граждан Узбекистана, воевавших в рядах Красной армии, погибли около 420 тысяч.

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