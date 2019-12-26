Москва, , 03:15 — REGNUM Уходящий год для 58% жителей России завершится неизрасходованным оплаченным отпуском, об этом говорят результаты исследования портала Superjob.

Полностью используют все дни положенного отпуска лишь 30% респондентов. У большинства же останется в среднем 17 неотгуленных дней. При этом у мужчин в среднем накопилось на два неиспользованных дня отпуска больше, чем у женщин.

Авторы опроса также выяснили, что 40% работодателей не предпринимают никаких мер, чтобы ликвидировать «задолженность» по отпускам перед своими работками. Лишь 28% представителей предприятий признаются, что пытаются мотивировать к выходу работников в отпуск.

В опросе приняли участие 3 тысячи работающих жителей России и представители 500 компаний во всех федеральных округах.

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