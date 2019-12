Токио, , 03:02 — REGNUM Известный портал Kotaku опубликовал список из 20 jRPG (японские ролевые игры), в которые, помнению редакции, должен сыграть каждый. Он был опубликован 26 декабря на сайте издания.

По мнению главного редактора Джейсона Шрайера, ни один геймер не может пройти мимо проектов Final Fantasy VI, Illusion of Gaia, Lunar: Eternal Blue Complete, Ni no Kuni, Phantasy Star IV, Chrono Trigger, Persona 5, Final Fantasy VII, Xenogears и The Legend of Heroes: Trails in the Sky.

Он также отметил такие игры, как Earthbound, Radiant Historia, Lufia 2, Suikoden II, Super Mario RPG, Final Fantasy IX, Dragon Quest VIII, Final Fantasy Tactics, Kingdom Hearts II и Lost Odyssey.

Ранее ИАР опубликовал рейтинг лучших видеоигр декабря 2019 года по версии портала Engadget. В список вошли такие проекты, как Beat Saber, Doom (2016), FTL: Faster Than Light, Control, Nier Automata, The Outer Wilds, Resident Evil 7: Biohazard, Return of the Obra Dinn, «Ведьмак 3: Дикая Охота» и XCOM 2: War of the Chosen.

