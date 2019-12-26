Париж, , 02:22 — REGNUM Реставрация собора Парижской Богоматери в Париже, пострадавшего при пожаре, вероятно начнётся в 2021 году и ещё три года после этого потребуется, «чтобы люди могли снова безопасно войти в собор». Об этом 25 декабря настоятель собора Патрик Шове рассказал в интервью Associated Press.

Полное восстановление собора, по словам Шове, займёт ещё больше времени. Ранее президент Эммануэль Макрон заявил, что хотел бы восстановления собора к 2024 году, к парижской Олимпиаде, но реалистичность этих сроков ставится экспертами под сомнение.

Шове сказал, что испытывает «душевную боль», что Нотр-Дам не может проводить рождественские службы в этом году, впервые после Французской революции.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар, произошедший 15 апреля 2019 года, уничтожил значительную часть собора Парижской Богоматери в столице Франции. Полностью потушить огонь удалось лишь к утру следующего дня. В результате пожара обрушились шпиль и часы на соборе, а также значительная часть кровли.

Настоятель собора Патрик Шове опасается, что пострадавший в результате пожара собор в настоящее время находится в столь хрупком состоянии, что его конструкции могут обрушиться.

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