Грозный, , 01:55 — REGNUM В Грозном торжественно открылась главная ёлка Чеченской Республики. Об этом глава Чечни Рамзан Кадыров 26 декабря сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

"В Грозном мы торжественно зажгли огоньки на главной ёлке Чеченской Республики. В этом году она по-особому красива! Ёлку украшают 8 тысяч игрушек и 6 километров гирлянд. Настоящий подарок для жителей и гостей Чечни подготовила мэрия Грозного», — написал Кадыров.

По его словам, на центральной площади Грозного также была установлена «потрясающая горка», открытия которой с нетерпением ждали и дети, «и даже взрослые». Её высота 23 метра, а длинна — 180 метров. Специальное покрытие позволяет кататься с неё круглый год.

Лидер Чечни уверен, что красочный и удобный новогодний городок на площади «порадует и сердца всех, кто приедет встретить Новый год в столицу Чечни».