Ростов-на-Дону, , 23:51 — REGNUM Жители Ростовской области отстояли рыбацкие трущобы в Таганроге. Депутаты Таганрогской гордумы отклонили внесение изменений в Генеральный план города, который предполагал строительство дороги на месте жилых кварталов в так называемой Богудонии. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Народные избранники Таганрога утвердили план, согласно которому рыбацкий посёлок на берегу Таганрогского залива будет сохранён, вместо дороги решено создать пешеходную зону.

Отмечается, что ранее гордума дважды отправляла на доработку и отклоняла проект решения об изменениях Генплана города из-за спорной так называемой «Портовой магистрали».

ИА REGNUM напоминает, что жители Таганрога выступили с требованием сохранить так называемый район Богудония и рыбацкие трущобы.

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