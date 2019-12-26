Тюмень, , 00:02 — REGNUM Жители Тюмени возмутились ледяным фигурам на Цветном бульваре, исполненным с вмёрзшими мёртвыми рыбами. В соцсетях, в частности в паблике «ЧС Тюмень», появились фотографии с «аквариумами», как окрестили их тюменцы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ледовый «аквариум». Скриншот фото из паблика «ЧС Тюмень» Vk.com/wall-8004

Причём, как утверждают горожане, картина с мёртвыми рыбами в фигурах ледовых городков наблюдается из года в год.

В итоге по поручению заказчика подрядчик 24−25 декабря посвятил выдалбливанию рыб из ледовых фигур. Как сообщил 72.ru директор МКУ «Служба заказчика по благоустройству Центрального административного округа Камиль Калимуллин «на качестве ледового городка это не отразится».