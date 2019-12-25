Вашингтон, , 23:00 — REGNUM Компания Cloud Imperium Games выложила в сеть новый трейлер проекта Squadron 42. Ролик был опубликован 25 декабря на YouTube-канале игры.

Squadron 42 является частью более масштабного проекта космосимулятора Star Cirizen. Ожидается, что в результате его реализации геймеры получат набор миссий для одиночного или кооперативного прохождения. Разработчики в описании к видео сообщили игрокам, что оно рассказывает о той работе, которая была проведена ими в 2019 году.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что первая звёздная система Star Cirizen получила свою последнюю планету. Это стало частью очередного обновления игры Alpha 3.8.

Читайте ранее в этом сюжете: Звёздная система Star Citizen получила последнюю планету