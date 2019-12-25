Москва, , 22:57 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Москве с 26 декабря по 15 января проведёт «горячую линию» по услугам такси и каршеринга в столице. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметили в Роспотребнадзоре, впреддверии новогодних праздников традиционно увеличивается спрос населения на услуги по перевозке, в особенности услуги легкового такси и каршеринга.

В течение обозначенного периода любой желающий сможет получить консультацию по вопросам правил оказания транспортных услуг и защите прав потребителей при пользовании такси по телефонам Единого консультационного центра Роспотребнадзора, указанным на официальном сайте ведомства.

Сообщается, что консультации будут предоставляться как на русском, так и на английском языке.