Йошкар-Ола, , 22:11 — REGNUM В связи с неблагоприятными погодными условиями власти Йошкар-Олы приняли решение об изменении режима работа образовательных учреждений на территории города. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии.

Уточняется, что родители принимают решение о необходимости посещения ребёнком школы самостоятельно. В случае, если учащиеся начальных классов пойдут на занятие, то это необходимо делать только вместе с сопровождающим родителем или законным представителем.

Также родителям рекомендовано максимально ограничить пребывание ребёнка на улице.

Такой режим действует 24−25 декабря.

ИА REGNUM напоминает, 24 января из-за гололёда в Марий Эл объявили режим повышенной готовности. Данная мера принята для обеспечения готовности к оперативному реагированию на возможные происшествия, связанные с осложнениями дорожной обстановки и возможными отключениями электроснабжения потребителей, поскольку из-за ледяных дождей есть риск обледенения на электросетях и дорогах.