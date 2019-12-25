Тамбов, , 22:09 — REGNUM На реализацию нацпроекта «Демография» в Тамбовской области до 2024 года планируется направить 22 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Все запланированные мероприятия в рамках нацпроекта своевременно выполняются.

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Национальный проект «Демография» охватывает все возрастные периоды жизни человека — от рождения до вступления в категорию «старшее поколение». В Тамбовской области успешно реализуются меры по его реализации. Главные цели — рост суммарного коэффициента рождаемости, увеличение продолжительности жизни до 67 лет, увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 55%. Также будут реализованы мероприятия, которые позволят мамам совмещать трудовую деятельность с воспитанием детей.

В целом до 2024 года в Тамбовской области на реализацию нацпроекта «Демография» будет направлено 22 млрд рублей. В 2019 году на эти цели выделено 4 млрд рублей, из них более 2 млрд рублей — из федерального бюджета.

Поддержка семей с детьми

Основные усилия регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» направлены на повышение мотивации семей к рождению детей. На эти цели в течение шести лет предусмотрено более 18,2 млрд рублей. Из них 5,2 млрд рублей выделяется средства федерального бюджета, 1,1 млрд рублей — региональной казны, ещё 11,9 млрд рублей — средства государственных внебюджетных фондов.

В рамках проекта в 2019 году предусмотрены материальные меры поддержки. Так, при рождении или усыновлении первого ребенка семьям, нуждающимся в поддержке, назначается ежемесячная выплата. В случае рождения первенца молодая мама (до 25 лет) получает ежемесячное пособие по уходу за ребенком. При рождении второго или последующего детей предоставляется федеральный материнский капитал, при рождении третьего или последующих детей — ежемесячная выплата до достижения ребенком трех лет. Кроме того, предоставляется областной материнский капитал. В качестве поддержки также можно получить полное субсидирование процентной ставки по кредитам, полученным на строительство жилья либо на развитие крестьянско-фермерского хозяйства. А семьи, страдающие бесплодием, смогут сделать ЭКО за счет средств фонда ОМС.

Малышам — детские сады

В Тамбовской области в рамках нацпроекта «Демография» реализуется региональный проект «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

Возможность получить для своего ребенка место в детском саду и быстро вернуться к активной трудовой деятельности является важным фактором при принятии решения семьями о рождении второго и третьего ребенка. И вместе с тем родители формируют новые запросы к системе дошкольного образования: получение места в детском саду в шаговой доступности, приём детей из одной семьи в один детский сад, возможность разного режима пребывания ребенка в детском саду с учетом «семейного графика», обновление материально-технической базы в действующих детских садах.

Для того, чтобы решить эти задачи, в рамках национального проекта на Тамбовщине в детских дошкольных образовательных учреждениях будет создано 4,5 тыс. мест, в том числе 3,4 тыс. — для детей до трех лет. Места для детей «ясельного» возраста будут организованы за счёт строительства детских садов (2130 мест), благодаря перепрофилированию групп в действующих детсадах (1060 мест), развитию вариативных форм дошкольного образования (1288 мест).

Также для обеспечения мест для самых маленький развивается негосударственный сектор, доля которого будет расширена по поручению губернатора. Сейчас она незначительна. В области функционируют семь частных детских садов. В рамках национального проекта предполагается с 2020 года организовать дополнительные группы дошкольного образования за счет средств субсидии из федерального бюджета. В области, начиная с 2020 года, должно быть создано не менее 86 таких групп.

«В 2019 году завершено строительство пяти детских садов на 850 мест и начато строительство еще семи детских садов со сроком ввода в эксплуатацию в 2020 году. К 2021 году планируется построить 14 детских садов на 2130 мест. Каждый детский сад строится по индивидуальной концепции, направленной на интеллектуальное, физическое, эстетическое, экологическое развитие детей. В результате реализации всех мер планируется обеспечить к концу 2021 года 100-процентную доступность дошкольного образования для всех детей, проживающих на территории области», — сказала начальник регионального управления образования Татьяна Котельникова.

Спорт станет нормой жизни

Главная задача регионального проекта «Спорт — норма жизни» — создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва. Для этого модернизируется инфраструктура и обновляется материально-техническая базы, что позволяется повышать единовременную пропускную способность спортивных сооружений и обеспечить население объектами спорта всех типов.

Особый акцент в рамках проекта будет сделан на развитие спортивной инфраструктуры, которое будет проходить в рамках трех направлений. Это строительство спортивных объектов в рамках федерального проекта и на базе передаваемой области части инфраструктуры по программе «Наследие чемпионата мира по футболу 2018 года», повторное применение полей с искусственным покрытием, а также строительство и реконструкция спортивных объектов в рамках программ партии «Единая Россия», РЖД, Газпром, РФС и др.

Масштабной назвал тамбовский губернатор программу этого проекта. Запланировано строительство 47 спортивных объектов на сумму 809 млн рублей. С учётом средств по другим источникам, всего за годы реализации национального проекта на спортивные объекты будет израсходовано 1,43 млрд рублей. В целом соотношение федеральных средств и регионального бюджета составляет 4: 1.

«Программа может быть дополнена. И здесь мы с главами муниципалитетов должны активнее работать вместе. Предлагать проекты, обосновывать их и бороться за каждый из них для включения в программу», — считает Александр Никитин.

К 2024 году до 55% планируется увеличить долю жителей области, систематически занимающихся физкультурой и спортом, причем среди детей и молодежи — не менее 89,5%.

Старшему поколению — уход

В Тамбовской области проживает более 1 млн человек, из которых численность граждан старше трудоспособного возраста составляет более 315 тыс. человек. Эта целевая группа нуждается в особой защите, которую на территории области осуществляют 31 организация социального обслуживания, на обслуживании в которых состоят около 13 тыс. человек — это люди старшего поколения.

Одним из мероприятий проекта «Старшее поколение» является создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Во всех социальных учреждениях области проходит обучение соответствующего персонала. В области начинают работать новые «социальные сервисы». С июля 2019 года открыто дневное отделение для граждан старших возрастных групп на базе Сосновского дома-интерната. Это позволит пожилому человеку максимально долго проживать дома, а членам семьи, осуществляющим за ним уход, продолжать трудовую деятельность.

Школа ухода за жителями старшего возраста Tambov.gov.ru

Кроме того, внедрена технология «Отпуск от ухода». На базе Сосновского и Абакумовского домов-интернатов осуществляется кратковременный присмотр и уход за пожилым человеком, это дает возможность его родственникам уехать в отпуск, командировку либо пройти медицинское лечение. Проживающим предоставляется комплекс социально-медицинских услуг, с ними работают по реабилитационным методикам, организуют досуг.

Открыт первый социальный пункт проката технических средств реабилитации на базе некоммерческой организации «Забота в каждый дом», где при необходимости будет осуществлена доставка ТСР в отдаленные населенные пункты. С июня этого года на территории Сосновского района работает «Школа родственного ухода». Для родственников, обеспечивающих уход за пожилым гражданином, на базе близлежащих фельдшерско-акушерских пунктов, домов культуры проходит обучение практическим навыкам ухода. Кроме того, на сайтах пилотных учреждений социального обслуживания размещены видео-уроки по уходу, что позволяет людям получить теоретические знания.

Существенно меняется качество жизни людей старшего поколения, пользующихся услугами надомного социального обслуживания. С августа на территории области работают 23 «мобильные бригады» по доставке граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. Это позволяет централизованно организовать своевременные профилактические осмотры, диспансеризацию и дополнительные скрининги граждан пожилого возраста квалифицированными медицинскими работниками. До конца года в медицинские организации «Мобильными бригадами» будет доставлено свыше 6 тыс. человек.

С июля начала апробацию новая форма работы — «кнопка помощи». Услуга предоставляется в круглосуточном режиме в целях повышения уровня безопасности одиноких пожилых людей, помощь которым может потребоваться в любую минуту. В планах тамбовских властей — внедрение в деятельность всех учреждений социального обслуживания и учреждений здравоохранения области комплексной модели системы долговременного ухода к 2021 году.