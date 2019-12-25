Донецк, 25 декабря 2019, 22:08 — REGNUM В ДНР возникла угроза распространения дифтерийной инфекции, заявили в пресс-службе министерства здравоохранения республики, сообщило 25 декабря «Донецкое агентство новостей».
По данным специалистов, на Украине по состоянию на ноябрь 2019 года был зафиксирован 21 случай дифтерии и более 30 подозрительных случаев, похожих на дифтерию. При этом в ДНР за последние пять лет случаи дифтерии не фиксировались.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Харьковской области Украины зафиксировали два случая дифтерии, впервые за семь лет.
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