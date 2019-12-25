Париж, , 20:50 — REGNUM Пострадавший в результате пожара собор Парижской Богоматери в Париже находится в хрупком состоянии и под угрозой дальнейшего обрушений конструкций. Об этом 25 декабря сообщил Associated Press настоятель cобора Патрик Шове.

По его словам, вероятность сохранения объекта в его нынешнем виде составляет порядка 50%.

«Существует вероятность обрушения лесов на три свода. Таким образом, как видите, здание всё ещё очень хрупкое», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар, произошедший 15 апреля 2019 года, уничтожил значительную часть собора Парижской Богоматери в столице Франции. Полностью потушить огонь удалось лишь к утру следующего дня. В результате пожара обрушились шпиль и часы на соборе, а также значительная часть кровли. Власти Франции заявили о планах восстановить собор в течение ближайших пяти лет.

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