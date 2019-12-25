Москва, , 20:49 — REGNUM Последнее заседание Московской городской думы в 2019 году завершилось 25 декабря. В работе законодательного собрания столицы объявлен перерыв с 30 декабря по 19 января, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Перед тем как покинуть зал, депутаты исполнили гимн Москвы — песню «Моя Москва», слова которой были написаны Марком Лисянским.

Когда в зале заседаний включили музыку, первым начал петь председатель Мосгордумы Алексей Шапошников. Следом подключились и другие депутаты.

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