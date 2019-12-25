Челябинск, , 20:22 — REGNUM В Челябинске и Магнитогорске объёмы выбросов вредных веществ в атмосферу сократились на 20%. Об этом на «прямой линии» заявил глава Южного Урала Алексей Текслер.

Этого удалось достичь благодаря закону о квотировании выбросов. Кроме того, с 15 из 16 крупных предприятий заключены соответствующие соглашения.

Отметим, что сами челябинцы пока продолжают жаловаться на грязный воздух. Проблема обостряется в периоды неблагоприятных условий. Впрочем, Текслер отмечает, что работа только началась и впереди ещё многое предстоит сделать.