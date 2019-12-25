Санкт-Петербург, , 20:28 — REGNUM Власти Петербурга согласовали митинг сотрудникам компании «Метрострой» — единственного генподрядчика строительства городской подземки. Об этом сообщают 25 декабря организаторы протестной акции.

Акция состоится в парке «Екатерингоф» на Лифляндской улице 28 декабря в 14:30 мск. Это место определено в качестве одного из городских «гайд-парков».

Целью мероприятия указано желание выразить солидарность «с работниками «Метростроя» и горняками Донбасса в их борьбе за получение начисленной заработной платы и гарантий занятости».

Организаторы замечают, что изначально подавали заявку на митинг у ТЮЗа, рядом со станцией метро «Пушкинская» и офисом «Метростроя», вторым вариантом рассматривалась площадь Ленина у Финляндского вокзала — это место также имеет статус «гайд-парка».

Но несмотря на то, что формат «гайд-парка» предполагает лишь уведомление властей, Смольный не допустил туда акцию метростроевцев, отправив их в находящийся в стороне от метро «Екатерингоф».

«А чего не в Сосновом Бору…» — иронично заметил один из рабочих в соцсетях.

Одновременно в Москве также планируют массовую акцию солидарности с петербургскими метростроевцами.

«Логика простая: если молчат, значит, всё устраивает. Пока открыто не заявить о своих претензиях, никто из руководства не пошевелится», — отметил один из работников компании Георгий Кузнецов.

Напомним, в декабре 2019 года генерального директора ОАО «Метрострой» Николая Александрова арестовали по делу о растрате 178 млн рублей. На недавнем заседании правительства Петербурга Смольный одобрил перераспределение финансирования строительства метро таким образом, чтобы компания под руководством временного руководителя Сергей Харлашкина могла получить полмиллиарда рублей. Ожидается, что часть этих денег пойдет на покрытие долгов перед рабочими, так как некоторые ждут зарплаты по нескольку месяцев.

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