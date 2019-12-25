Санкт-Петербург, , 20:12 — REGNUM Сегодня, 25 декабря, впервые за четыре недели петербургские суды не получили угрожающих писем о «заминировании», после которых приходилось почти ежедневно по будним дням прерывать работу и выводить из судебных зданий сотрудников, посетителей, а также подсудимых.

За почти месяц преступной «рассылки» суды получили почти 200 сообщений с угрозой взрыва. Все они оказались заведомо ложными.

«Рабочий день закончен! Нас сегодня не минировали», — сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.

За период с 28 ноября по 24 декабря мировым судьям, в районные суды и городской суд Санкт-Петербурга поступило 173 ложных сообщения о минировании зданий.

Напомним, злоумышленники в первые недели своей «кампании» требовали 120 биткоинов за прекращение угроз, а затем присоединили к числу «заминированных» торговые центры, учебные и медицинские заведения. Были эвакуированы за это время сотни тысяч людей.

Преступники не найдены. Ранее власти города заявляли, что угрозы поступают из-за рубежа, в частности, с Украины.