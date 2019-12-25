Москва, , 19:47 — REGNUM Заторы на дорогах Москвы к вечеру среды, 25 декабря, достигли 9 из 10 баллов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки».

В настоящее время затруднения в движении наблюдаются на большинстве основных магистралей столицы, в том числе на Садовом и Третьем транспортном кольцах, а также на севере, северо-западе, юго-западе и юго-востоке МКАД.

Согласно прогнозу, ситуация на дорогах Москвы стабилизируется к 23:00, когда пробки ослабнут до 3 баллов.

Напомним, ранее сегодня столичное управление МЧС России распространило экстренное предупреждение о сильном тумане в ночь на 26 декабря. Гидрометцентр объявил повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности в Московском регионе.

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