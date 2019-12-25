Челябинск, , 19:45 — REGNUM Живущая в подсобке челябинской школы №140 учительница отказалась от предложенной мэрией квартиры в доме ветеранов. Ей не понравились юридические условия проживания, пишет 74.ru.

В частности, женщину напрягло то, что в доме ветеранов есть распорядок, которому нужно следовать. Она настаивает на предоставлении ей жилья в порядке очереди и намерена обратиться к губернатору Алексею Текслеру для ускорения решения этого вопроса.

В мэрии со своей стороны заявляют, что предложенную квартиру педагог осмотрела ещё осенью. Также чиновники констатируют, что никто не в силах подвинуть её в очереди вперёд.

Как сообщало ИА REGNUM, Елена М. приехала из Узбекистана в конце 1990-х. Некоторое время она работала в школе №140, а уже 20 лет живёт там в подсобном помещении. По её словам, она надеялась получить жильё ещё в нулевых годах Её очередь уже подходила, но затем все очереди объединили в одну, и шансы получить квартиру резко упали.

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