Москва, , 19:45 — REGNUM Орден Кутузова введён в наградную систему Советского Союза в 1942-м году. После разрушения СССР орден был сохранён в наградной системе РФ.

Орден Кутузова (Российская Федерация)

Новый статут ордена Кутузова был учреждён президентским Указом от 07 сентября 2010 г. № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации».

В статут ордена дважды были внесены изменения, по которым награждены орденом Кутузова могли быть как отдельные люди, так и воинские подразделения, части и объединения, а также высшие военные учреждения образования.

Основанием для награждения орденом Кутузова является грамотная организация и осуществление боевых операций, выполнение поставленных задач, невзирая на численное превосходство противника.

Орденом Кутузова награждаются воинские подразделения и части, отличившиеся в ходе боевых действий по защите государства, контртеррористических и миротворческих операциях и т.д.

Граждане иностранных государств могут быть награждены орденом Кутузова, если входят в офицерский состав и вместе с российскими военными принимают участие в боевых операциях.

Возможно посмертное награждение орденом Кутузова.

При награждении орденом Кутузова воинской части или соединения, знаки ордена крепятся к передней стороне Боевого знамени.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря 2019 года орденом Кутузова был награждён 104-й гвардейский Краснознаменный десантно-штурмовой полк Псковской дивизии ВДВ.

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