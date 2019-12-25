Москва, , 19:28 — REGNUM Темпы роста экономики в России в настоящее время неудовлетворительны, однако работа над этим уже ведётся. Об этом 25 декабря заявил президент России Владимир Путин навстрече с представителями российского бизнес-сообщества.

«У нас сохраняется положительная динамика роста валового внутреннего продукта, но, конечно, темпы роста нас устроить не могут. И мы понимаем, что для этого нужно делать. Стараемся реализовать наши планы для создания необходимых условий, наращивания наших усилий по темпам роста», — заявил Путин.

Работаем над деловым климатом, вам это хорошо известно и вместе с вами это и делаем, по сути», — добавил президент.

Также он напомнил о множестве мер в рамках «регуляторной гильотины».