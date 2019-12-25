Москва, 25 декабря 2019, 19:25 — REGNUM Президент России Владимир Путин наградил 104-й гвардейский Краснознаменный десантно-штурмовой полк Псковской дивизии ВДВ орденом Кутузова, сообщает 25 декабря группа информационного обеспечения Воздушно-десантных войск.
Воинская часть награждена «за заслуги в укреплении обороноспособности страны, высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе выполнения учебно-боевых и специальных задач».
Торжественная церемония награждения была проведена 24 декабря по окончании заседания расширенной коллегии Минобороны Российской Федерации.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря президент России Владимир Путин наградил Краснознамённый Северный флот орденом Ушакова.
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