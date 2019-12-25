Москва, , 19:24 — REGNUM Басманный суд Москвы сегодня, 25 декабря, приговорил к тюремным срокам трех хзакеров, которые взломали базы данных «Российских железных дорог» и авиакомпании S7.

Хакер Максим Матюшев по совокупности преступлений получил 13 лет колонии строгого режима, хакер Андрей Жданов — 12,5 лет колонии строгого режима, хакер Кирилл Кулабухов — 10 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Суд признал всех троих виновными в мошенничестве в сфере компьютерной информации, а также в участии в организованном преступном сообществе.

Суть их мошенничества была в том, что в период с 2013 по 2014 годы хакеры незаконно оформили свыше 5 тыс. электронных билетов более чем на 17 млн рублей. Затем они сдавали в кассы эти фиктивные билеты и получали за них наличные средства.

Стоит отметить, что расследование этого дела вела следователь по особо важным делам управления МВД РФ на транспорте по ЦФО Евгения Шишкина, которую застрелили в октябре 2018 года возле её дома в Московской области. По одной из версий, убийство может быть связано как раз с расследованием дела против хакеров.

Организатором убийства Шишкиной является Ярослав Сумбаев, исполнителем — студент Абдулазиз Абдулазизов, посредником — его несовершеннолетний на момент преступления товарищ из Санкт-Петербурга. Все молодые люди свою вину в суде признали. Они пояснили, что нашли объявление о заказе убийства в «даркнете», за его исполнение им причитался миллион рублей в биткоинах.