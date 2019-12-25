Москва, , 19:10 — REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил поздравления по случаю Рождества Христова представителям христианских церквей, которые празднуют его по григорианскому и новоюлианскому календарям. Поздравительное обращение опубликовано сегодня, 25 декабря, на официальном сайте Русской православной церкви.

Напомним, что Рождество Христово в ночь с 24 на 25 декабря празднуют католики, протестанты, которые придерживаются григорианского календаря, а также 10 из 15 поместных православных церквей мира, и еще часть Древневосточных христианских церквей.

В своем поздравительном обращении патриарх Кирилл пишет, что в этот праздник, все люди доброй воли должны объединить усилия для преодоления политических кризисов и нестроений в мире. Необходимо помогать ближним, тем, кто страдает от различных вооруженных конфликтов, голода, дискриминации и несправедливости.

Напомним, что Григорианского календаря придерживаются: Римско-кателоическая церковь, лютеране, англикане, часть методистов, баптистов и пятидесятников.

Также Рождество с 24 на 25 января отмечают некоторые древневосточные христианские церкви: Коптская, Эфиопская, Эритрейская, Сиро-Яковитская (Сирийская), Маланкарская и Ассирийская церковь Востока.

Что касается новоюлианского календаря, то он до 2800 года будет совпадать с григорианским. По нему Рождество празднуют 10 из 15 поместных православных церквей — Константинопольская, Александрийская, Антиохийская, Румынская, Болгарская, Кипрская, Элладская, Албанская, и Православная церковь в Америке. Православная церковь Чешских земель и Словакии празднует Рождество дважды — по юлианскому и по новоюлианскому календарю.

Юлианского календаря придерживаются остальные пять поместных православных церквей — Русская, Сербская, Иерусалимская, Польская и Грузинская. Они отмечают Рождество в ночь с 6 на 7 января. Также Рождество отмечают афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты.

Особый календарь у Армянской церкви — она празднует Рождество 6 января.