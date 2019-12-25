Бишкек, , 19:05 — REGNUM Сотрудники службы криминальной милиции Киргизии совместно с российскими коллегами выявили 22 киргизстанцев, совершивших преступления у себя на родине и пытавшихся скрыться от правосудия в России. Об этом сегодня, 25 декабря, сообщила пресс-служба МВД Киргизии.

Среди них лица, объявленные в международный розыск за убийства, разбойные нападения, грабежи, причинение тяжкого вреда здоровью, вымогательство, кражи, хулиганство, мошенничество и побег из тюрьмы.

По информации правоохранительных органов, из них 10 отбывают наказание в местах лишения свободы за совершенные на территории России преступления, 10 киргизстанцев арестованы и ожидают экстрадиции в Киргизию, а еще двое умерли.

Кроме того, при содействии представительства министерства внутренних дел Киргизии в России российские полицейские ранее задержали киргизских граждан, грабивших и вымогавшие деньги у своих соотечественников.