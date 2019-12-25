Великий Новгород, , 19:04 — REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин обратился к депутатам Новгородской областной думы с просьбой проработать вопрос о введении полного запрета на торговлю «снюсами» и их аналогами в регионе. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом глава региона написал на своих страницах в социальных сетях.

Андрей Никитин, губернатор Новгородской области «Принять такой закон, чтобы не осталось ни одной лазейки для обхода запрета».

Он также сообщил о начавшейся профилактической работе в школах с родителями учеников, но также и о большом количестве личных сообщений о местах продажи никотиносодержащих «конфет».

»Жители указывали о том, что «снюсы» можно спокойно купить не только в табачных лавках, но и на остановках, в том числе и возле школ», — сообщил Андрей Никитин.

Он призвал контролирующие органы проверить законность такой торговли.

https://www.instagram.com/p/B6dmZ5MI0uv/

Как ранее сообщало ИА REGNUM, законопроект о запрете оборота никотинсодержащих смесей (так называемые «никпэки»), внесла в Госдуму дума Ставропольского края. В ряде российских регионов уже введён запрет на их продажу. Запрет на оборот некурительных табачных изделий, в частности снюса — сосательного табака, введён в России в 2015 году.

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