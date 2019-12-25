Душанбе, , 19:01 — REGNUM Житель таджикистанской столицы Душанбе Дилшод С. оштрафован за то, что его сын часто пропускал уроки в школе.

Одиннадцатиклассник Довуд С. с сентября 2019 года пропустил 140 часов занятий в общеобразовательной школе без уважительной причины. В ходе судебного разбирательства отец признался, что должного внимания воспитанию и обучению сына не уделял.

Дилшод С. был признан судом виновным в нарушении статьи 9 (обязанности родителей по обучению детей) закона «Об ответственности родителей за обучение и воспитание детей». Учитывая признательные показания подсудимого, суд приговорил отца к штрафу в 165 сомони, что эквивалентно порядка одной тысяче рублей по курсу ЦБ РФ.