Оренбург, , 18:59 — REGNUM В Оренбурге бывший министр труда и занятости региона Вячеслав Кузьмин осуждён за разглашение государственной тайны. Об этом сообщает областное управление ФСБ.

Приговор 9 декабря прозвучал в стенах областного суда. Следователи посчитали, что чиновник изготовил неучтённую копию одного из документов, который был направлен УФСБ губернатору и затем передан последним в министерство. А в апреле 2018 года он якобы довёл содержание этого документа до одного из директоров заводов и дал ему сфотографировать секретные материалы.

По приговору суда Кузьмин получил год условно. Также на год ему запрещено занимать должности, связанные с гостайной. Сам теперь уже экс-чиновник не признавал за собой вины.

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