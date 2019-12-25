Москва, , 18:56 — REGNUM Повышенный «жёлтый» уровнь погодной опасности объявлен в Москве и Московской области в ночь на субботу, 26 декабря, из-за сильного тумана. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Как уточняется, предупреждение действует до 10:00 мск 26 декабря.

Напомним, ранее сегодня столичное управление МЧС России рекомендовало автомобилистам проявлять повышенную осторожность на дорогах в связи с туманом, а пешеходам — использовать одежду со светоотражающими элементами.

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