Псков, , 18:46 — REGNUM В Пскове пять улиц назовут в честь погибших героев 2-й бригады спецназа. Как сообщили ИА REGNUM в региональной администрации, такое решение принято к 20-летию подвига воинов-разведчиков, которое в регионе отметят 21 февраля 2020 года.

Улицы будут названы в честь Героев России: прапорщика Сергея Шанцева, капитана Александра Калинина, капитана Михаила Боченкова, старшего лейтенанта Сергея Самойлова, а также кавалера ордена Мужества, сержанта Виктора Черненького.

К юбилейной памятной дате в Пскове отремонтируют памятник воинам-разведчикам, расположенный на территории воинской части. 21 семья родственников погибших, как и родственники погибших воинов 6-й роты, получат единовременную денежную выплату в размере 50 тыс. рублей.

Всего к 20-летию подвига воинов-разведчиков будет приурочено около 40 официальных торжеств и мероприятий, в том числе создание фильма под рабочим названием «Псковская бригада».

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