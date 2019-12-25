Москва, , 18:39 — REGNUM Сильный туман ожидается в Московском регионе в ночь на четверг, 26 декабря. Соответствующее предупреждение распространила пресс-служба столичного управления МЧС России.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайший час с сохранением до 10 часов утра местами в Москве ожидается туман с видимостью 200−500 метров», — говорится в сообщении.

МЧС рекомендует водителям транспортных средств проявлять повышенную осторожность на дороге, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных манёвров — обгонов, перестроений и опережений.

Пешеходам рекомендуется при движении по краю проезжей части обозначать себя светоотражающими элементами на одежде.