Москва, , 18:29 — REGNUM Совладелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев присутствует на встрече президента РФ Владимира Путина с представителями крупного бизнеса, сообщает 25 декабря ТАСС.

При этом Гуцериев отказывается от общения с журналистами и не комментирует обыски, прошедшие в ряде офисов группы.

По неподтверждённым данным, представителю одного из СМИ Гуцериев заявил, что всё, что о нём сообщает интернет — неправда.

Напомним, ранее пресс-служба промышленно-финансовой группы «Сафмар» опровергла многочисленные сообщения СМИ об обысках в офисах группы и вызове Михаила Гуцериева на допрос к следователю МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря президент России Владимир Путин принимает в Кремле представителей российских деловых кругов, куда приглашены более 60 человек из числа руководителей крупных компаний, финансовых и общественных организаций, а также объединений предпринимателей.

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