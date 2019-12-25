Хайкоу, Китай, , 18:23 — REGNUM Учения по предотвращению чрезвычайных ситуаций проведены в Цюнчжоуском проливе на территории Китая, сообщил журналистам 25 декабря У Пиншэн, заместитель главы управления по ЧС китайской провинции Хайнань.

Чиновник пояснил, что необходимость в проведении учений возникла в связи с ожидаемым на новогодних праздниках наплывом туристов.

В учениях участвовали береговая охрана, спасатели, медработники. Всего в мероприятии приняли участие 800 человек. Также использовались транспортные средства государства и частных компаний: 23 судна, вертолёт и машины скорой помощи.

Напомним, через Цюнчжоуский пролив туристы переправляются на пароме. Ежегодно таким образом через пролив переправляют около 15 млн человек.