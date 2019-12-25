Симферополь, , 17:53 — REGNUM Открытие железнодорожного моста — главное событие уходящего года для всех крымчан, а первый пассажирский поезд «Таврия», идущий по маршруту Санкт-Петербург — Севастополь, дал начало новой эпохе в жизни российского полуострова. Такое мнение 25 декабря на своей странице в Facebook высказала глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Для Крыма железнодорожное сообщение является одним из основных инструментов, формирующих туристический поток. Уверен, даже несмотря на 5 миллионов человек, составляющих пассажиропоток международного аэропорта Симферополь, лидирующие позиции вновь будут у железной дороги», — отметил Аксёнов.

Он также сообщил, что среди пассажиров поезда был 97-летний ветеран Великой Отечественной войны, освободитель Севастополя, легендарный танкист Александр Попов, который приехал в город-герой из Великого Новгорода.

Как сообщалоИА REGNUM, 23 декабря президент РФ Владимир Путин запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту. Утром 25 декабря в Севастополь прибыл именной состав «Таврия».

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